Орловские власти поделят многодетные семьи на «своих «и «чужих»?

В Орловской области появились новые правила для льготников.

Власти утвердили новый типовой административный регламент предоставления государственной услуги по установлению статуса многодетной семьи Орловской области. Соответствующий приказ подписала Ирина Гаврилина, член регионального правительства и одновременно руководитель областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

По большей части новый регламент не отличается от предыдущего, который действовал последние годы. Но в нем имеются «подводные камни», из-за которых какая-то часть многодетных семей может и не получить указанный выше статус. А значит, не получит право на меры социальной поддержки регионального уровня, например, на получение регионального материнского капитала.

Дело в том, что в регламенте приведен «исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги». Всего их три. Так, основанием для отказа может послужить отсутствие в составе многодетной семьи трех и более детей до 18-летнего возраста и отсутствие гражданства Российской Федерации у членов многодетной семьи Орловской области. Наиболее примечательным является третье основание для отказа: отсутствие места жительства на территории Орловской области у членов многодетной семьи Орловской области.

Еще в прошлом году многодетные семьи начали жаловаться на орловские органы соцзащиты, которые отказывали им в оформлении региональных льгот. Отказывали на том лишь основании, что кто-то из детей был «прописан» на территории другого региона. В этих случаях многодетным семьям приходилось обращаться в суд и доказывать свое право на тот же региональный материнский капитал. То есть приходилось доказывать, что ребенок хоть и прописан в другой области, например, у бабушки с дедушкой, но постоянно проживает в Орловской области со своими родителями, ходит здесь в школу или детский сад.

Эти суды многодетные семьи выиграли, но им пришлось потратить свое время и нервы, добывать справки, приглашать свидетелей. Не хочется верить, что подобные препоны чиновники ставили по «указанию свыше», желая сэкономить средства бюджета региона. Не хочется верить и в то, что они просто занимались крючкотворством. Вероятно, спорные ситуации порождала неопределенность терминологии в региональных нормативно-правовых актах.

Новый регламент эту проблему не решает, ведь фразу «отсутствие места жительства на территории Орловской области у членов многодетной семьи Орловской области» можно трактовать по-разному. Как, например, поступят чиновники, если в семье с тремя детьми два ребенка будут «прописаны» в Орловской области, а один — в Брянской? Ей откажут в социальном статусе и орловской льготе? А как поступят в Брянске: на тех же основаниях откажут в брянской льготе? Получается, такая семья станет изгоем везде, куда бы она не поехала? Похоже, в областную нормативную базу закрался казус, который следует устранить.

ИА «Орелград»