«Спецавтобаза» пожаловалась на теплую зиму

Бедственное финансовое положение предприятия снова рассмотрел горсовет.

«Спецавтобаза» Орла по-прежнему находится в непростом финансовом положении. Ситуацию на предприятии 21 октября обсудили на комитете горсовета. Выяснилось, что заработать прошлой зимой «Спецавтобазе» помешала слишком теплая погода. А администрация Орла не спешит расплатиться за уборку городских улиц.

По словам директора «Спецавтобазы» Сергея Яковенко, погодные условия зимы 2020 года «не способствовали выполнению работ в полном объеме». В итоге предприятие не израсходовало 10 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Есть у «Спецавтобазы» и традиционная для орловских МУПов проблема: выполнив работу по устному приказу властей, «Спецавтобаза» до сих пор не получила за нее денег.

Так, в январе 2020 года, без контракта с городской администрацией, предприятие выполняло работы по содержанию улиц Орла. Теперь же УКХ их не оплачивает. Иск на 21 млн. рублей уже подан в суд, рассказали в пресс-службе горсовета.

Депутаты в очередной раз поручили подготовить план выхода «Спецавтобазы» из кризиса и представить его к ноябрьскому заседанию комитета по ЖКХ.

Для справки: кредиторская задолженность «Спецавтобазы» составляет 101 млн рублей, дебиторская — 33 млн рублей. По итогам работы за первое полугодие выручка МУПа — 88,6 млн рублей, чистая прибыль — 567 тыс. рублей.

ИА «Орелград»