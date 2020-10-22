В МФЦ запретили обслуживать нарушителей масочного режима

Госуслуги в Орле начали оказывать только по предварительной записи

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области официально перешел на особый режим работы. Массовый очный прием посетителей приостановлен во всех отделах МФЦ и его главном офисе. Связано это с ростом уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Из сообщения МФЦ также следует, что это бюджетное учреждение выполняет задачи по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области, поставленные губернатором. Прием теперь осуществляется только по предварительной записи и только в отношении государственных и муниципальных услуг, возможность получения которых в электронном виде отсутствует. Перечень таких услуг можно найти на сайте МФЦ.

Записаться на прием можно по телефону (4862) 59-86-86, а также через сайт Центра и через мобильное приложение «Мои документы». В МФЦ подчеркнули, что прием заявителей разрешено проводить только при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок и респираторов. Важно помнить, что специалистам МФЦ запретили обслуживать посетителей в случае нарушения теми установленных требований.

Учреждение в своем обращении к орловцам убедительно попросило их соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра с учетом нанесенной разметки в помещениях, планировать свой визит таким образом, чтобы прийти ко времени записи, но не ранее чем за 10 минут до приема, а также отложить свой визит на более поздний срок, если есть признаки ОРВИ или недомогание.

ИА «Орелград»