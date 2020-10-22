В Орле закрытый по суду драмтеатр даст премьеру

Актеры драмтеатра имени Тургенева активно готовятся к спектаклю.

Орловский государственный академический театр имени Тургенева не отказался от своих творческих планов на этот год. Сейчас актеры активно готовятся к премьерному показу спектакля «Набережная надежды». Как сообщается на сайте учреждения, премьера состоится 28 октября, но не на собственной сцене, а на сцене Орловского театра кукол.

Коллеги приютили актеров драмтеатра не просто так. Как уже писал «Орелград», не так давно капитально отремонтированное здание драмтеатра временно запретили эксплуатировать, поскольку его техническое состояние представляет угрозу для посетителей и сотрудников. Такое решение вынес суд Советского района по иску прокуратуры.

Напомним, в ходе прокурорской проверки было выявлено отсутствие питания светильников аварийного освещения от независимых источников бесперебойного питания, несоответствие противодымной системы вентиляции здания требованиям проектной документации, отсутствие тамбур-шлюзов и другие нарушения.

Суд обязал театр устранить их в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу и запретил эксплуатацию здания до полного устранения выявленных нарушений. Апелляционная инстанция это решение поддержала, признала законным и обоснованным.

Однако, даже оставшись без крыши над головой, актеры театра имени Тургенева продолжают готовиться к премьере. Тем более что постановку они готовили несколько месяцев. Как следует из анонса, действие спектакля «Набережная надежды» разворачивается в южном курортном городе в его мертвый сезон.

«Пять женских судеб, таких разных и таких похожих, и удивительно узнаваемых… Героини любят, мечтают, тоскуют, смеются и плачут, раскрашивая историю своей жизни невероятными фантазиями. И каждая из них ждет… Счастья! Любви! Успеха!».

В драмтеатре уверяют, что это удивительно добрая и жизненная история о любви и надежде, о том, что никогда не поздно стать счастливым и сделать шаг навстречу своей судьбе. Спектакль предназначен для тех, кому есть, что вспомнить, и для тех, кто еще только начинает свой путь по набережной надежды.

ИА «Орелград»