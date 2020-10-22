В Орловской области на профилактику экстремизма выделили 3000 рублей

Удивительная муниципальная программа появилась в Ливенском районе.

Администрация Ливенского района утвердила муниципальную программу с удивительно сложным и длинным названием: «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».

Но еще более удивительным выглядит объем ее финансирования. Действие программы рассчитано на три ближайших года и ежегодно местные власти планируют выделять на ее реализацию по 1 тысяче рублей. При этом одной из главных задач станет «увеличение количества проведенных мероприятий по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве». А главным целевым индикатором «успешности» программы должна будет стать «удовлетворенность населения работой администрации Ливенского района по осуществлению мероприятий, связанных с профилактикой экстремизма».

Из паспорта программы следует, что на территории Ливенского района проживают представители 26 национальностей: русские, азербайджанцы, армяне, лезгины, езиды, татары, грузины, осетины, цыгане, молдаване, узбеки, таджики, дагестанцы, иранцы, белорусы, мордва, чеченцы, башкиры, киргизы, табасараны, немцы, корейцы, украинцы, поляки, гагаузы и аварцы. Несмотря на доминирование русских, население района авторы программы охарактеризовали как этнически неоднородное.

Этноконфессиональная обстановка в Ливенском районе стабильная. Вместе с тем, пишут авторы, «проблема межэтнических противоречий, несмотря на многолетний опыт деятельности в области межнационального сотрудничества, требует пристального внимания и системного регулирования, так как потенциал межэтнической напряженности во многом зависит от наличия разнонаправленности этнических интересов». Также, по их мнению, значительное влияние на содержание межнациональных отношений оказывают тенденции, происходящие в мире.

ИА «Орелград»