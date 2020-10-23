ООО «Торговый Дом «Эксперт-Кабель» — призер конкурса «Экспортер года»

23.10.2020 | 11:26 Новости, Экономика

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Ежегодно АО «Российский экспортный центр» определяет лучшие предприятия, которые внесли существенный вклад объём российских поставок на внешние рынки, в рамках Всероссийской премии «Экспортер года». Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В финал регионального этапа в Центральном федеральном округе вышло 82 компании, победители и призеры среди которых были определены по 12 номинациям. В номинации «Трейдер года» в категории «Малое и среднее предпринимательство» второе место занял “Торговый Дом “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

«Развитие экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности нашей продукции на внешних рынках является одной из ключевых задач нашего предприятия» — рассказывает директор ООО “Торговый Дом “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Алексей Портнов.

«На сегодняшний день мы экспортируем кабельно-проводниковую продукцию и медный прокат в Беларусь, Казахстан, Украину, Армению, Узбекистан и Киргизию. В среднесрочной перспективе планируем заключить соглашения о сотрудничестве с предприятиями в ЕС, а также в странах Африки».

Финал Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» состоится в городе Москве в конце текущего года.

ИА «Орелград»

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