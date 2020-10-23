Орловские спецназовцы раскрыли секрет своего питания

Спецназ из Орла примет участие в создании кулинарной книги.

Бойцы отдела специального назначения «Ягуар» приняли участие в необычной акции, причем сделали это в полевых условиях. Подробности рассказали в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области. Речь идет о всероссийской акции по созданию электронной кулинарной книги любимых рецептов бойцов спецназа. Она организована в преддверии профессионального праздника.

В региональном управлении ФСИН отметили, что «Ягуар» является самым мобильным и хорошо подготовленным структурным подразделением этого ведомства, «способным выполнять любые служебные и боевые задачи с честью и высоким профессионализмом». Однако на этот раз бойцы занялись приготовлением пищи.

В ходе показательного полевого выхода они за короткое время приготовили уху, жаркое из ребрышек и чай из облепихи, мяты и лимона. Сообщается, что на все, включая «сервировку стола», ушло не более полутора часов. Это был практически целиком мужской труд – в «Ягуаре» служит только одна девушка.

«Все рецепты очень простые и не раз нами опробованы, но в каждом из блюд есть своя изюминка, — рассказал замначальника отдела специального назначения Андрей Бараев. — Обед приготовили быстро, потому что и в служебной деятельности, и в приготовлении блюд у каждого бойца нашего «Ягуара» своя задача».

Кстати, в упомянутую выше электронную кулинарную книгу орловские спецназовцы отправят рецепт только одного блюда из тех, что они приготовили в рамках полевого выхода. И здесь тайна еще осталась: в УФСИН говорят, что только ознакомившись с книгой рецептов, можно будет узнать, на чем остановил свой выбор «Ягуар».

ИА «Орелград»