Орловский суд поставил точку в деле об обмане ветерана

23.10.2020 | 13:43 Новости, Происшествия

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Мошенника приговорили к двум годам колонии-поселения

Суд в Орловской области вынес приговор в отношении жителя Брянска, который обманул пожилую жительницу Хотынца. Она оказалась ветераном Великой Отечественной войны.

Как сообщили в Следственном комитете, в ноябре 2019 года мужчина сказал пенсионерке, что ей положена ежемесячная доплата к пенсии. Предложив «помощь» в оформлении льгот, мошенник выманил у ветерана 23 тысяч рублей, которыми позже «распорядился по своему усмотрению».

Преступника удалось поймать. Сообщается, что он полностью возместил ветерану причинённый ущерб. Впрочем, это не спасло его от заключения – ближайшие два года он проведет в колонии-поселении.

ИА «Орелград»

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