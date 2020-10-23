Орловских школьников и студентов отправляют на карантин из-за коронавируса

За неделю выявлено около 60 новых случаев заражения среди детей и подростков.

На прошлой неделе у 51 орловского школьника и 10 воспитанников детских садов выявили COVID-19. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал глава управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. Неделей ранее количество заболевших составляло 60 и 8 случаев соответственно.

Сообщается, что новые случаи заражения выявлены в школах и детсадах Орла, Троснянского, Орловского, Дмитровского, Малоархангельского, Ливенского и Покровского районов.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, на прошлой неделе на карантин из-за COVID-19 отправили 34 класса в 40 школах региона, а также 4 группы в 4 детских садах. При этом почти в 20 школах «введены ограничительные мероприятия в связи с регистрацией инфекции у работников». Введен карантин по коронавирусу и в 7 средних и высших образовательных учреждениях: здесь подхватили COVID-19 7 студентов.

При этом, по официальным данным, очагов групповой заболеваемости в образовательных учреждениях области нет.

ИА «Орелград»