Под Орлом столкнулись и вспыхнули две машины

23.10.2020 | 13:20 Новости, Происшествия

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Пострадавших в ДТП нет.

Сегодня около 08.30 на трассе Орел-Калуга в Болховском районе произошло ДТП. В районе 174 км пути столкнулись грузовик и легковушка. Автомобили загорелись.

Фото и видео с места аварии появились в орловских пабликах соцсети «ВКонтакте». Снимок обгоревших авто публикует и пресс-служба регионального главка МЧС. Судя по нему, грузовик выезжал на трассу со второстепенной дороги. Легковушка буквально «ушла» бампером под его колеса. Машины объяло сильное пламя. Легковой автомобиль, кажется, восстановлению  не подлежит.

По информации ведомства, пострадавших в аварии нет. На месте ЧП работали сотрудники 14 ПСЧ.

ИА «Орелград»

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