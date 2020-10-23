В Мценске задумались о режиме жесткой экономии

Местные власти опасаются снижения доходной части бюджета.

Администрация города Мценска утвердила «Первоочередные направления бюджетной политики в области расходов». Речь идет о периоде 2021-2023 годов. В первых же строчках этого документа сказано: «экономическая нестабильность города Мценска привела к тому, что бюджетная политика осуществляется в рамках объективно обусловленных ограничений».

В связи с этим, считают местные власти, необходимо ограничение темпа роста бюджетных расходов, в том числе на органы управления. А учитывая то, что городу придется ликвидировать экономические последствия пандемии коронавируса, вопрос о бюджетных расходах встанет очень остро.

«Перспектива дальнейшего снижения доходов бюджета города Мценска определяет потребность продолжения режима экономии средств городского бюджета, — говорится в документе. — В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств с доходными возможностями городского бюджета следует отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат. При этом режим жесткой экономии бюджетных средств следует обеспечить не только за счет прямого сокращения непервоочередных и неприоритетных расходов, но и за счет повышения эффективности использования средств бюджета города Мценска».

Например, по мнению местных властей, следует обеспечить недопущение принятия новых расходных обязательств и не допустить при этом появления кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам. Как уже писал «Орелград» несколько дней назад глава Мценска Андрей Беляев утвердил отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2020 года. Согласно ему доходы за указанный период времени составили 622,704 миллиона рублей, а кассовые расходы – 682,432 миллиона.

Также напомним, что постановлением правительства РФ в данном райцентре была создана территория опережающего социально-экономического развития «Мценск». Согласно официальным данным, ее «функционирование обеспечит достижение стабильного социально-экономического развития города путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест».

«Создание территории опережающего социально-экономического развития является действенным механизмом, направленным на поддержку и развитие моногорода Мценска путем привлечения инвестиций и реализации проектов по внедрению новых высокотехнологичных производств, — говорится в документации. — Наличие территории опережающего социально-экономического развития открывает возможности качественного улучшения ситуации в городе Мценске».

ИА «Орелград»