В Орловской области аграрии обогнали чиновников по уровню зарплат

Заработки орловских аграриев заметно возросли за минувшее лето.

Согласно официальным статистическим данным, в Орловской области в августе 2020 года средняя номинальная зарплата составила 30 832 рубля в месяц. Такие данные приводит Орелстат. В ведомстве отметили, что для анализа были взяты сведения об оплате труда на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях региона.

Средняя номинальная зарплата по сравнению с июлем 2020 года уменьшилась на 3,1 процента, но по сравнению с августом предыдущего года увеличилась на 6,7 процента. Также сообщается, что реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2020 года увеличилась по сравнению с августом 2019 года на 2,7 процента. То есть рост официальных трудовых доходов жителей Орловщины опережает инфляцию.

Лидерами остаются работники финансовой и страховой сферы, которые на отчетную дату зарабатывали в среднем 47 499 рублей ежемесячно. Интересно, что вторую строчку в этом негласном рейтинге чиновники уступили работникам сельского хозяйства. Последние зарабатывают по 40 565 рублей в месяц, а в госуправлении средняя зарплата составляет «всего лишь» 40 509 рублей.

Впрочем, здесь, видимо, сказался сезонный фактор: летом при уборке урожая аграрии на сдельных условиях зарабатывают весьма внушительные суммы, а зимой, в межсезонье, их заработок существенно падает. Поэтому можно не сомневаться, что через месяц-два чиновники вернут себе вторую строчку в рейтинге уровня зарплат.

ИА «Орелград»