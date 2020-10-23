В Орловской области решили штрафовать за ветки и листья

Областной парламент рассмотрит вопрос о введении нового штрафа.

На рассмотрение в Орловский облсовет народных депутатов поступил проект внесения поправок в региональный закон «Об ответственности за административные правонарушения». В частности, предлагается изменить статью 6.2 этого закона, дополнив ее новой нормой.

Согласно ей, в Орловской области планируется ввести административную ответственность за сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования населенных пунктов. Исключение будет сделано для мест, специально отведенных для этих целей органами местного самоуправления, то есть для санкционированных мест складирования.

Ответственность будет введена и за непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования населенных пунктов Орловской области.

Наказание для граждан предлагается установить от предупреждения до штрафа в размере 500-1000 рублей. Должностных лиц предлагается штрафовать на 3000-5000 рублей, юридических лиц – на 10-30 тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного новой нормой, повлечет за собой существенное увеличение санкций. Так, в этом случае физлицо оштрафуют уже на 3000-5000 рублей, должностное лицо – на 15-30 тысяч, юридическое лицо – на 70-100 тысяч рублей. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших заседаний.

ИА «Орелград»