Залогина лишат права насчитывать доплаты медикам

Доплачивать медработникам за работу с больными COVID-19 будет федеральный центр, а не регионы.

Правительство РФ решило изменить порядок выплат медикам за лечение больных коронавирусом. С 2021 года начислять премии за время, проведенное с зараженным COVID-19, будут не региональные власти и главврачи, как сейчас, а два федеральных министерства.

О грядущей смене порядка администрирования выплат рассказал «Коммерсант». По планам правительства, в скором времени начисление дополнительных выплат будут совместно осуществлять Минтруд и Минздрав. До медиков деньги дойдут через один из внебюджетных фондов. Пока не решено, какой именно: ПФР, ФФОМС или ФСС. Ранее, напомним, деньги поступали из федерального бюджета в бюджет ФФОМС, а оттуда — в регионы, где их распределяли на основании местных нормативных документов.

«Новый поход к администрированию выплат, по мнению Белого дома, позволит избежать дальнейших конфликтов между властями и их получателями», — пишет СМИ.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, получать «коронавирусные» выплаты медики будут в течение всего 2021 года. При этом сохранится главная отправная точка для расчета этих выплат: это «точное время, которое медицинские работники работают непосредственно в опасной зоне».

Напомним, «коронавирусные» выплаты медикам начали платить с апреля 2020 года, когда в России началась эпидемия COVID-19. Деньги медикам пообещал лично президент Владимир Путин, назвав с экранов телевизоров конкретные суммы. Однако когда медработники получили расчетные листки, не всегда они увидели там ожидаемые цифры. Так было и в Орловской области. Как писал «Орелград», орловские медработники жаловались, что надбавку получают только те, кто работает в специальных бригадах. Вызывала вопросы и методика начисления премий. По итогам прокурорской проверки выяснилось, что чиновники регионального департамента здравоохранения не обеспечили единого подхода к организации выплат. Благодаря вмешательству надзорного ведомства весной орловским медработникам дополнительно перераспределили 13 миллионов рублей.

ИА «Орелград»