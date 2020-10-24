Еще 114 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

Общее число случаев достигло 11 120, летальных — 149

За прошедшие сутки в Орловской области еще у 114 жителей подтвердился COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 11 120.

Количество летальных исходов выросло до 149 — за день умерли еще два пациента с коронавирусом. Выздоровел 8341 человек (+54 за сутки).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 521 в 85 регионах. В РФ зарегистрировано 1 497 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Выписано за весь период – 1 130 818. Умерло за весь период – 25 821», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»