Орловцу помогли избежать крупного «коронавирусного» штрафа

Нарушителю правил особого режима грозил штраф до 50 тысяч рублей.

Суд Советского района города Орла при рассмотрении очередного дела о нарушении ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, учел позицию регионального бизнес-омбудсмена. Это помогло местному предпринимателю получить минимально возможное административное наказание и избежать финансового краха.

Подробности рассказали в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Некоторые время назад к нему обратился местный ИП. Он объяснил, что ему грозят серьезные санкции за нарушение правил поведения в условиях введения особого режима. Напомним, он был введен еще весной этого года постановлением правительства Орловской области и указом губернатора.

В чем именно заключалось нарушение, в аппарате не уточнили. Но известно, что дело на ИП завели по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. По ней наказывают именно за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Бизнес-омбудсмен выступил в суде в качестве защитника ИП.

Дело в том, что статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает довольно серьезные санкции для наказания тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В данном случае предпринимателю грозил штраф в размере 50 тысяч рублей.

«В ходе судебного разбирательства уполномоченный обратил внимание суда на несоразмерность штрафной санкции характеру вменяемого предпринимателю правонарушения и его последствиям», — отметили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Кроме того, бизнес-омбудсмен предложил учесть и обстоятельства, «связанные с ухудшением материального положения предпринимателя, вызванным длительным приостановлением деятельности в результате введения ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции».

Суд счел эту позицию достаточно убедительной и не стал штрафовать ИП. Последнему было назначено административное наказание в виде предупреждения. Но в случае повторного нарушения рассчитывать на снисхождение ему уже не придется.

ИА «Орелград»