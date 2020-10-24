Орловец отдал четверть миллиона за спасение недвижимости

Приставы нашли способ оказать влияние на злостного должника.

Как пояснили в управлении ФССП России по Орловской области, орловец заплатил 250 тысяч рублей после применения к нему мер принудительного взыскания. Ранее он был признан виновником дорожно-транспортного происшествия. Суд обязал его возместить потерпевшему причиненный моральный вред, который и был оценен в четверть миллиона рублей.

На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство. Однако должник, как это нередко бывает, в установленный законом срок добровольно свои обязательства не исполнил. В связи с этим е нему и были применены меры принудительного взыскания. Так, сначала судебный пристав обратил взыскание на средства, находившиеся на банковских счетах.

Затем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий с принадлежащей должнику недвижимостью. Именно это, как полагают в службе судебных приставов, сыграло решающую роль. Орловец решил продать свою недвижимость, но в условиях действия запрета сделать это было невозможно.

Ничего не оставалось, кроме как погасить долг в полном объеме, что мужчина и сделал в данном случае. Пришлось ему уплатить и исполнительский сбор, поскольку свои обязательства он исполнил с опозданием. В УФССП подчеркнули, что права взыскателя в настоящий момент восстановлены, решение суда исполнено.

ИА «Орелград»