В Орле напишут «электоральный диктант»

В Орловской области стартовала новая образовательная акция.

Вслед за «Тотальным диктантом» в Орловской области стартовала акция «Электоральный диктант». Подробности сообщила региональная Избирательная комиссия, которая, собственно, и приняла решение о проведении новой образовательной акции. Облизбирком поясняет, что она предназначена для «правового просвещения молодых и будущих избирателей, повышения интереса молодежи к выборам».

Электоральный диктант с учетом непростой эпидемиологической обстановки будет проведен в дистанционном формате. Принять в нем участие может любой гражданин в возрасте 14 лет и старше. Обязательное условие – он должен проживать в Орловской области. Акция продлится по 10 ноября 2020 года. Принять в ней участие можно только один раз.

«Текст «Электорального диктанта» включает в себя 30 тестовых заданий с открытыми и закрытыми вопросами, каждый из которых будет оценен комиссией в баллах, — пояснили в облизбиркоме. — Решение о победителях и призерах «Электорального диктанта» будет принято Избирательной комиссией Орловской области не позднее 30 ноября 2020 года».

По условиям акции, участники автоматически дают свое согласие на обработку персональных данных, а также соглашаются с тем, что их имена могут быть использованы в изданиях, выставках и иных мероприятиях регионального избиркома без их дополнительного согласия.

Стать участником «Электорального диктанта» можно, выполнив задания на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области, а также в аккаунтах облизбиркома и Молодежной избирательной комиссии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». Участие является добровольным и бесплатным. Комиссия определит не более 20 победителей и призеров.

«Участие в акции позволит получить не только независимую оценку своих знаний в области избирательного права и избирательного процесса, но и, войдя в число победителей и призеров «Электорального диктанта», стать обладателями дипломов Избирательной комиссии Орловской области и памятных сувениров с избирательной символикой», — добавили организаторы.

ИА «Орелград»