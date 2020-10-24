В Орле обсудили идеи русского либерализма

24.10.2020 | 11:41 Новости, Образование

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На базе ОГУ прошли 12-е «Муромцевские чтения».

Как сообщили в Орловском госуниверситете, чтения были проведены на базе юридического института ОГУ. Они прошли уже в 12-й раз. Данная конференция посвящена памяти Сергея Муромцева — юриста, ученого, педагога высшей школы и председателя первой Государственной Думы.

В опорном вузе отметили, что из-за пандемии коронавируса чтения прошли в видоизмененном формате. Они были проведены дистанционно, хотя, как считают организаторы, это «нисколько не умаляет их научную значимость». Они также говорят, что это, по большому счету, единственный научный коллоквиум, посвященный истории российского либерализма.

В этом году чтения были посвящены теме: «Общественно-политическая мысль российского либерализма середины XVIII – начала ХХ вв.» участники обсудили широкий круг вопросов, такие как «периодизация общественно-политической мысли российского либерализма», «модели партии, парламентской тактики и фракционного строительства в политико-правовой мысли российского либерализма», «либеральное конституционное законотворчество: идеи, модели, люди», «идеологические основы либерального движения в России», «либеральная концепция гражданского общества» и другое.

В рамках конференции также было проведено заседание круглого стола, где была презентована монография «Общественная мысль России: с древнейших времен до середины ХХ века» в 4-х томах. Завершилась конференция дискуссией по определению темы следующих чтений. В качестве таковой была предложена следующая: «Российский либерализм: образ будущего и политическая практика».

«Организаторы чтений предлагают всем интересующимся этой страницей отечественной истории принять самое активное участие в определении ее повестки дня и сборника материалов, формирование которого на протяжении всей истории проведения чтений традиционно завершается к 31 августа», — добавили в ОГУ.

ИА «Орелград»

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