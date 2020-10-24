В Орле пресекли торговлю поддельными наушниками и адаптерами

Предприниматель был наказан за торговлю контрафактом.

В Орле местный предприниматель был привлечен к административной ответственности по требованию Орловского транспортного прокурора. Как пояснили в надзорном ведомстве, его признали виновным в незаконной реализации контрафактных товаров.

Административное дело на него завели по итогам проверки, которую Орловская транспортная прокуратура провела совместно с сотрудниками таможенных органов. Они проверяли исполнение требований законодательства в сфере ввоза на территорию РФ, производства и оборота продукции легкой промышленности.

В ходе проверки в одной из торговых точек Орла были обнаружены товары, «содержащие воспроизведение товарных знаков, сходных до степени смешения с зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками». В частности, у предпринимателя нашли контрафактные USB-адаптеры и USB-кабели, проводные наушники, а также разноцветные чехлы для различных моделей мобильных телефонов.

Эти товары продавались, маскируясь под известные бренды, хотя на самом деле, как выяснилось, к таковым отношения они не имеют. В результате Орловским транспортным прокурором было возбуждено дело по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).

Материалы были направлены для рассмотрения в арбитражный суд Орловской области. По его решению предприниматель был оштрафован на 98 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать контрафактную продукцию.

ИА «Орелград»