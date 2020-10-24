В Орле пресекли торговлю поддельными наушниками и адаптерами

24.10.2020 | 15:48 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Предприниматель был наказан за торговлю контрафактом.

В Орле местный предприниматель был привлечен к административной ответственности по требованию Орловского транспортного прокурора. Как пояснили в надзорном ведомстве, его признали виновным в незаконной реализации контрафактных товаров.

Административное дело на него завели по итогам проверки, которую Орловская транспортная прокуратура провела совместно с сотрудниками таможенных органов. Они проверяли исполнение требований законодательства в сфере ввоза на территорию РФ, производства и оборота продукции легкой промышленности.

В ходе проверки в одной из торговых точек Орла были обнаружены товары, «содержащие воспроизведение товарных знаков, сходных до степени смешения с зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками». В частности, у предпринимателя нашли контрафактные USB-адаптеры и USB-кабели, проводные наушники, а также разноцветные чехлы для различных моделей мобильных телефонов.

Эти товары продавались, маскируясь под известные бренды, хотя на самом деле, как выяснилось, к таковым отношения они не имеют. В результате Орловским транспортным прокурором было возбуждено дело по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).

Материалы были направлены для рассмотрения в арбитражный суд Орловской области. По его решению предприниматель был оштрафован на 98 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать контрафактную продукцию.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования