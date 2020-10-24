В Орле снесшая мопед автоледи ушла от уголовного дела

Суд прекратил уголовное преследование по делу о ДТП с тяжкими последствиями.

Суд Северного района города Орла рассмотрел материалы уголовного дела о ДТП, которые поступили вместе с ходатайством следователя о его прекращении. Подозреваемой выступала местная жительница. Органами предварительного следствия было установлено, что в июне 2019 года она в районе 14 часов дня следовала за рулем автомобиля «Форд Фокус» по улице Раздольной в направлении улицы Михалицына.

При подъезде к регулируемому светофором перекрестку дорог, заняв крайнее положение на проезжей части для разворота налево и подав соответствующий сигнал световыми указателями поворота, она выехала на перекресток на желтый сигнал светофора. В это время по встречной полосе двигался мопед, на который автоледи внимания не обратила.

Она продолжила движение и допустила столкновение с мопедом. В результате дорожно-транспортного происшествии водитель мопеда получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Данные повреждения медики квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего. В ходатайстве следователь указал, что автоледи в ходе предварительного следствия по уголовному делу возместила причиненный преступлением моральный и материальный вред потерпевшему.

Суд просьбу удовлетворил и прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении подозреваемой. Ей была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей с выплатой в течение 2 месяцев со дня вступления данного постановления в законную силу.

ИА «Орелград»