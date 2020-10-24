В Орловской области изменили условия кредитования

24.10.2020 | 13:44 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Изменены правила предоставления бюджетных кредитов городам и районам.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов. Речь идет о деньгах, которые из областного бюджета в трудные моменты выделяют муниципальным районам и городским округам. Кстати, действующий документ был принят еще в 2009 году.

Изменению подвергся один из самых важных пунктов данного постановления. Он регламентирует цели, на которые область вправе выдавать кредиты городам и районам. До последнего времени эти цели были указаны четко. Так, бюджетные кредиты разрешалось выдавать на 3 года для частичного покрытия дефицита местного бюджета, для покрытия временного кассового разрыва, для ликвидации последствий ЧС, а также на строительство, реконструкцию и капремонт различных объектов.

В новой редакции документа власти отказались от четкой структуризации целей. Отныне бюджетные кредиты могут предоставляться районам и городам «на цели и сроки, установленные в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год». В документе также отмечено, что выдаваться они будут по процентной ставке, установленной в зависимости от целей предоставления кредита, причем также в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования