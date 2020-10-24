В Орловской области суд и прокурор поспорили из-за адвоката

Разрешать противоречие пришлось суду апелляционной инстанции.

Подробности сообщили в суде Новодеревеньковского района. Ранее он рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по статье 314 УК РФ. Мужчину признали виновным в уклонении от административного надзора без уважительных причин. Было установлено, что он неоднократно нарушал ограничения, наложенные на него по решению суда.

В августе текущего года был вынесен приговор. «Уклониста» наказали 7 месяцами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А процессуальные издержки, выплаченные адвокату в сумме 5000 рублей, суд отнес на счет федерального бюджета.

Однако против этого выступил межрайонный прокурор. Как уточнили в районном суде, он не оспаривал выводы о виновности осужденного в совершении преступления по статье 314 УК РФ. Спор возник из-за вознаграждения адвокату. Вопрос заключался в том, кто именно должен оплачивать услуги защитника.

В своем апелляционном представлении, направленном в областной суд, прокурор заявил, что «осужденный трудоспособен, ограничений к труду по состоянию здоровья не имеет, в связи с чем может нести расходы по оплате процессуальных издержек». Иными словами, по мнению надзорного органа, в данном случае платить должен сам осужденный, а не федеральный бюджет.

Апелляционная инстанция согласилась с этим доводом и указала на то, что в соответствии с ч.2 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки могут быть взысканы с осужденного, за исключением нескольких случаев. Но этот осужденный под исключение на самом деле не подпадает.

В результате приговор районного суда был изменен в части, касающейся оплаты труда защитника, а в остальном он был оставлен без изменения. То есть, осужденный отправится на 7 месяцев в колонию и должен будет оплатить услуги адвоката из своего кармана.

ИА «Орелград»