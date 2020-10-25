Братские могилы под Орлом сохранят

В Ливенском районе на ремонт памятников выделят почти 2 млн рублей.

Власти Ливенского района утвердили муниципальную программу, предусматривающую работы по сохранению и реконструкции военно-мемориальных объектов. Ее действие рассчитано на 5 лет, а общая сумма запланированных расходов немногим превышает 1,9 миллиона рублей. Средства будут выделены из местного бюджета.

Согласно приведенной справке, в настоящее время на территории Ливенского района имеется множество ценных памятников истории и культуры. Так, на государственной охране находится 113 объектов культурного наследия, в том числе 41 археологический памятник, 57 памятников истории и монументального искусства, а также 15 памятников архитектуры и градостроительства.

Объектами культурного наследия являются и воинские захоронения. На территории района их насчитывается 57. Кстати, именно они в реестре зарегистрированы как памятники истории. Из паспорта программы следует, что находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50-60-е годы прошлого столетия. Уверяется, что все они находятся в хорошем состоянии.

«В Ливенском районе проведена работа по оценке их состояния и определению объема средств, необходимых для проведения ремонтных и восстановительных работ, — пишут авторы программы. — Расходы на восстановление, ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных ассигнований из различных источников финансирования».

В местной администрации считают, что выполнение мероприятий программы позволит «кардинально изменить сложившуюся в районе ситуацию с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных знаков».

ИА «Орелград»