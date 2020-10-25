Орловская промышленность «отпустила» цены

Индексы цен в сфере производства оказались выше инфляции.

Орелстат обнародовал оперативные данные об индексах цен производителей промышленных товаров (ИЦП) в сентябре 2020 года. Согласно приведенным данным цены производителей промышленных товаров в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1,5 процента.

В сентябре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года рост цен на продукцию промышленных предприятий в целом составил 9,9 процента. Отметим, что общий уровень инфляции по итогам сентября в регионе составил 2,8 процента. Как и в других отраслях экономики, в промышленности имеются свои лидеры и аутсайдеры.

Из отчета Орелстата видно, что на фоне других подотраслей выделяются обрабатывающие производства. Индекс роста цен у них по отношению к декабрю предыдущего года составил 110,8 процента. Далее идет сфера «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» с индексом роста цен 105 процентов. Наиболее низкий ИЦП – 103,9 процента – зафиксирован в сфере водоснабжения и организации сбора и утилизации отходов.

ИА «Орелград»