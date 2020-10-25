Орловский блогер Геннадий Горин объявил об уходе с YouTube

25.10.2020 | 22:15 Видео, Новости, Общество

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Он объяснил свое решение упавшими просмотрами

Видеоблогер из Орла Геннадий Горин объявил об уходе с YouTube. Он скрыл все видео на канале, кроме двух – в которых рассказывает о наградах от видеохостинга.

Горин рассказал об уходе в ролике, который вскоре тоже удалил – но его успели перезалить. Блогер выразил разочарование, что просмотры его роликов упали, а зрителей на прямых эфирах стало меньше. Горин привел в пример видео, которое посмотрели всего 25 тысяч человек – общая аудитория его канала составляет 1,63 млн подписчиков.

ИА «Орелград»

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