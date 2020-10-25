Орловскому чиновнику запретили работать чиновником

Глава села попался на незаконном повышении собственных премий.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Хотынецкого районного суда, вынесенный по делу о присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения. Преступление совершил глава одного из сельских поселений.

Интересно, что присвоение, в котором обвинили чиновника, было совершено еще в 2012 году. Суд установил, что глава сельского поселения, находясь на своем рабочем месте, составил черновик решения сельского Совета народных депутатов. В нем «содержались заведомо ложные сведения об изменении денежного содержания главы данного сельского поселения, а именно об увеличении размера премии по итогам работы за месяц с 300 до 400 процентов от должностного оклада и иных выплат».

Затем он приказал своей подчиненной по этому черновику изготовить проект решения сельсовета народных депутатов. Когда она это сделала, подсудимый, который также занимал пост председателя сельсовета, собственноручно подписал решение и заверил его печатью, придав ему юридическую силу.

Далее он приказал подчиненной изготовить проект распоряжения главы сельского поселения, согласно которому его ежемесячное денежное поощрение было увеличено до 400 процентов. После чиновник подписал «документ», поставил печать и передал его в бухгалтерию. По подсчетам суда, при помощи таких манипуляций чиновник излишне и незаконно получил из местного бюджета чуть менее 52 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Кстати, подсудимый виновным себя не признал и заявил, что вопрос о повышении денежного содержания главы сельского поселения был рассмотрен депутатами на заседании. При этом он допустил, что «мог не так доложить данный вопрос депутатам либо что они недостаточно вникли».

Но суд счел вину главы доказанной. Он признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения на 2 года и 4 месяца права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

ИА «Орелград»