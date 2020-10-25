Орлу велели готовиться к худшему

Руководители всех рангов должны быть готовы к потенциальным ЧС.

Администрация города Орла в лице исполняющего обязанности ее главы Олега Минкина издала постановление об обеспечении готовности руководящего состава мэрии, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Документ издан, в том числе, для недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности в День народного единства — 4 ноября.

Управлению муниципальной службы и кадров поручено составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия высших должностных лиц областной столицы с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Особый период «реагирования на возможные чрезвычайные ситуации» начнется с 18:00 3 ноября и продлится до 9:00 5 ноября 2020 года.

По традиции городские власти рекомендовали руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности в тот же самый период организовать у себя «круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава». Они также должны составить графики дежурств и направить их в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Кроме того, Минкин поручил проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и противоправные действия, в том числе террористической направленности.

ИА «Орелград»