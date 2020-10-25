Производители зерна более 200 раз нарушили закон

Без малого сотня виновных была привлечена к административной ответственности.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году по предписаниям этого ведомства было прекращено действие более чем 240 деклараций о соответствии, выданных на зерно. Всего с начала года инспекторы провели 234 контрольно-надзорных мероприятия, в результате которых было выявлено 216 нарушений. В ведомстве подчеркнули, что 83 из них были допущены организациями при декларировании зерновой продукции.

Список нарушителей ТУ Россельхознадзора опубликовало на своем официальном сайте. В нем есть как орловские, так и курские производители. Многие нарушения являются типичными. Например, в рамках внеплановых проверок вскрывались случаи, когда предприятия не исследовали зерно на остаточные объемы пестицидов, которые использовались при выращивании продукции.

Результатом выявления подобных фактов каждый раз являлось предписание об отмене действия деклараций о соответствии и привлечение виновных юридических и должностных лиц к административной ответственности. Всего с начала года ТУ Россельхознадзора выдало предписания о прекращении действия 249 деклараций о соответствии, из них 183 в отношении продовольственного зерна и 66 в отношении кормового. Объем недостоверно задекларированной зерновой продукции составил 719 тысяч тонн.

«За нарушение требований технического регламента «О безопасности зерна» при декларировании продукции в отношении юридических и должностных лиц составлено 100 протоколов об административных правонарушениях», — рассказали в ТУ Россельхознадзора.

Все эти протоколы были направлены на рассмотрение в суды, в том числе арбитражные. На текущий момент рассмотрено 92 из них и во всех случаях суд принял сторону контролирующего ведомства. Восемь дел еще находятся на рассмотрении.

«По 81 делу виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1,5 миллиона рублей, кроме того 11 лиц привлечены к ответственности в виде предупреждения», — заключили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»