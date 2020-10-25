Умер почетный гражданин Орла Александр Разживкин

Герою социалистического труда было 89 лет

На 90-м году жизни скончался Герой социалистического труда, почетный гражданин Орла Александр Разживкин. Об этом сообщила пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов.

Разживкин начинал трудовую деятельность на Урале, а после службы на флоте вернулся в Орловскую область и устроился на завод приборов, где в итоге 40 лет проработал наладчиком станков. Разживкин неоднократно выигрывал социалистические соревнования, «принимал активное участие в высших партийных и профсоюзных форумах, встречался с руководителями области и страны, представлял интересы жителей, являясь депутатом Советов разных уровней».

Кроме звания героя соцтруда, Разживкина также награждали орденом Ленина, званием «Лучший работник министерства». Его имя вносили в Книгу революционной, боевой и трудовой славы, а в 1987 году горсовет Орла присвоил ему звание почетного гражданина.

Спикер облсовета Леонид Музалевский выразил близким Разживкина соболезнования.

«Вся его жизнь — это пример трудолюбия и истинного патриотизма. Целеустремлённый, неравнодушный, замечательный человек, грамотный специалист, талантливый и мудрый руководитель, прекрасный наставник для молодёжи. Он вызывал уважение у всех, кто его знал», — заявил политик.

ИА «Орелград»