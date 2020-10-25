В Орле молодую мать посадили на 7 лет

25.10.2020 | 11:30 Новости, Общество

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На место преступления ее привез супруг.

Дело о незаконном приобретении и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере рассмотрел суд Советского района города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которая в начале 2020 года была поймана сотрудниками полиции с поличным. Ее задержали после того, как она на левом берегу Оки достала из тайника оптовую партию наркотика. Как установили следствие и суд, далее она должна была расфасовать наркотик на мелкие партии и заложить их в тайники уже для конечных покупателей.

Примечательно, что на место преступления к оптовому тайнику ее привез супруг. Увидев полицейских, девушка бросила пакетик с наркотиком на землю. Но правоохранителям удалось доказать ее причастность к наркоторговле. Впрочем, в суде девушка и сама признала свою вину.

Она пояснила, что совершила преступления, а в ее деле фигурировало два эпизода преступной деятельности, из-за тяжелого материального положения. В конце прошлого года у нее родился сын и она находилась в декретном отпуске. Никаких пособий, по ее словам, ей не выплачивали до февраля 2020 года. Муж не работал, а родственники ей помочь не могли.

Однажды на улице она увидела объявление, предлагавшее связь по мессенджеру и зарплату в 50 тысяч рублей. Девушка написала указанному в объявлении пользователю и поинтересовалась, в чем заключается работа. Ей все рассказали, после чего она выслала «работодателю» копию паспорта и залог в размере 3000 рублей, который ей вернули с первой «зарплаты». Так она вступила в банду и занялась распространением наркотиков. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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