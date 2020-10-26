Малкину пожаловались на коррупцию в медицинских госзакупках

Активисты нашли шесть эпизодов возможного хищения бюджетных средств.

Активисты общественного движения «Граждане Орла» написали заявление на имя областного прокурора Владислава Малкина. В документе сказано, что в регионе, возможно, действует организованная группа лиц, члены которой расхищают бюджетные деньги, выделенные на нацпроект «Здравоохранение». Общественники нашли шесть подозрительных «деяний», совершенных в 2019 году.

— Одним из основных аспектов национального проекта «Здравоохранение» является закупка медицинского оборудования. Проводимые в Орловской области в его рамках закупки медицинского оборудования имеют признаки организованных массовых коррупционных деяний. В данном обращении представлена информацию по шести легко выявляемым и значительным по объему причиненного ущерба деяниям 2019 года, — написано в заявлении прокурору.

К примеру, «Граждане Орла» обратили внимание надзорного ведомства на закупку томографа для онкологического диспансера. Цена закупки якобы завышена почти на 10 млн рублей. А при закупке оборудования для ООКБ техзадание составлено таким образом, что лот мог выиграть только один конкретный поставщик. Также обнаружилось, что ООКБ и онкодиспансер по идентичным запросам закупили у одного и того же поставщика одинаковое оборудование с разницей в почти 1 млн рублей.

Общественники отмечают, что все закупки шли по ценам выше среднерыночных. При этом «победу в закупках одерживают либо крупные федеральные дистрибьюторы с миллиардными оборотами, либо ранее не участвующие в орловских закупках небольшие организации, индивидуальные предприниматели из отдаленных регионов».

Объем проверенных активистами закупок составил порядка 300 млн рублей. Возможный ущерб казне они оценили в 40 млн рублей.

Ответственными за сомнительные госзакупки активисты считают, в частности, главу областного департамента здравоохранения Ивана Залогина и главврачей медучреждений, для которых проводились закупки.

«Граждане Орла» рассказали, что заявление на имя Малкина передали сегодня, 26 октября.

ИА «Орелград»