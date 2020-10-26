Орловского пенсионера-убийцу посадили в тюрьму

26.10.2020 | 15:36 Новости, Происшествия

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69-летнему мужчине дали 11 лет колонии.

Суд Новодеревеньковского района вынес приговор орловскому пенсионеру. Его признали виновным в убийстве и побоях. 69-летнего мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Преступление произошло в декабре прошлого года. Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, в тот день пенсионер был пьян. Пил не один, а в компании 63-летнего знакомого и его сожительницы. Разгоревшаяся между собутыльниками ссора переросла в потасовку. В какой-то момент преступник схватился за нож и зарезал оппонента, а его сожительницу «травмировал». После этого злоумышленник с места происшествия скрылся. Нашли его довольно быстро. В ведомстве отметили слаженные действия оперативников и сотрудников полиции.

Сообщается, что суд приговорил пенсионера-убийцу к длительному тюремному сроку. Также установлено, что мужчина оказался ранее судимым. По какой именно статье, в ведомстве не уточнили.

ИА «Орелград»

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