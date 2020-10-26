Под Орлом старую колбасу замаскировали под новую

Не оставшийся незамеченным трюк провернули при помощи «цифры».

Мониторинговая группа управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям вскрыла очередной факт внесения ложных сведений в государственную информационную систему «Меркурий». Напомним, она используется для того, чтобы можно было отследить весь путь любого животноводческого товара. Обмануть систему способен только человек и именно человеческий фактор вновь стал решающим.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, на нарушении попался сотрудник Новодереньковского РАЙПО, который был уполномочен на оформление электронной ветеринарной сопроводительной документации на продукты питания (эВСД).

В ходе анализа электронного журнала в информационной системе «Меркурий» мониторинговая группа вскрыла факты оформления уполномоченным лицом эВСД на мясную продукцию с нарушениями правил. В частности, колбаса вареная «докторская» была оформлена как свежая и пригодная для продажи, но при анализе было установлено, что документы были оформлены на колбасу с истекшим сроком годности.

В ТУ Россельхознадзора пояснили, что в подобном случае товар признается несоответствующим требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». По факту выявленного нарушения уполномоченное лицо было привлечено к административной ответственности.

ИА «Орелград»