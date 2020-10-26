В ДТП под Орлом пострадал мужчина

«Жигули» вылетели с трассы в кусты.

Вчера, 25 октября около 16.30 под Орлом произошло ДТП, в котором пострадал пассажир ВАЗ-2114. Машина сошла с трассы и «приземлилась» в кустах.

Инцидент произошел на 10 километре автодороги Мценск-Высокое-Мелынь, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Сообщается, что водитель «четырнадцатой» не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет.

По информации ведомства, в аварии пострадал 37-летний пассажир «Жигулей». Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение.

ИА «Орелград»