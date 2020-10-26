В Орле продукты начали тестировать на COVID-19

Эксперты проверяют упаковки на наличие возбудителя опасного коронавируса.

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) начали проводить исследования смывов с поверхностей упаковок пищевой продукции на наличие возбудителя COVID-19. Об этом сообщили в Орловском филиале данного учреждения.

Эксперты в лабораторных условиях исследуют смывы с внешних и внутренних поверхностей упаковок животноводческой продукции. Кстати, проверяется продукция, предназначенная не только для внутреннего рынка, но и подготовленная для отправки в Китай.

Главная цель проверок – выявить наличие или отсутствие возбудителя COVID-19, печально известного коронавируса SARS-CoV-2. В учреждении уточнили, что исследования проводятся методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Считается, что именно он позволяет получить наиболее точный результат и в кратчайшие сроки.

Кстати, Орел стал далеко не единственным в стране городом, где проводятся такие испытания. Пробы также исследуют в аналогичных лабораториях Москвы, Тулы, Липецка, Рязани, Калуги, Самары, Владимира, Курска, Новосибирска, Барнаула, Тюмени, Чебоксар, Челябинска и Саранска. Специалисты заверили, что все необходимое для подобных испытаний оборудование имеется, а сами эксперты прошли дополнительное обучение по их проведению.

ИА «Орелград»