В Орле пропала 13-летняя девочка

26.10.2020 | 9:22 Новости, Происшествия

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Карину Цуркан не могут найти с вечера воскресенья.

Вчера, 25 октября в Орле пропала 13-летняя Карина Цуркан. Девочка ушла в гости к подружке, а домой вечером не вернулась.

В комментариях к сообщению о пропавшей девочке в соцсетях пишут, что гостила Карина в микрорайоне «Зареченский».

Всех, кому что-то известно о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам полиции: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового)

Дежурная часть ОРОО «ПСО «Поиск пропавших детей-Орел», тел. +7 (486) 22-23-01. SMS-сервис для обращений: 89624768241.

ИА «Орелград»

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