Юный орловец избил и ограбил друга

26.10.2020 | 12:50 Новости, Происшествия

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Добычей злоумышленника стали телефон и часы.

На 18-летнего жителя Орла завели уголовное дело по статье о разбое. Парень позарился на смартфон и часы приятеля. Чтобы завладеть ими, он напал на 17-летнего юношу и избил его.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, инцидент произошел 24 октября 2020 года в Заводском районе Орла. Парень напал на знакомого прямо во дворе одного из многоквартирных домов. Избив свою жертву, злоумышленник забрал его телефон и часы общей стоимостью 60 тысяч рублей, а потом скрылся с места преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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