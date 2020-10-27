Еще 122 орловца заразились коронавирусом, двое умерли

27.10.2020 | 10:35 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 11 479

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 11 479, сообщили в федеральном оперштабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 122 человек.

Скончались еще два пациента с COVID-19, общее число жертв выросло до 151. Выздоровел 8511 человек (+112 за сутки).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 550. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 547 774 случая. Выписано за весь период – 1 158 940. Умерло за весь период – 26 589», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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