Футбольный манеж в Орле официально стал крытым

Правительство региона изменило постановление о субсидировании строительства.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление, изданное в августе 2019 года. Оно предполагает субсидирование проекта строительства футбольного манежа в Орле. Деньги частично выделяются из областного бюджета в порядке софинансирования. Завершение работ запланировано на 2023 год.

Изначально проект назывался «Строительство футбольного манежа» в г. Орле». Но теперь, после внесения изменения в постановление правительства, он стал называться «Крытый футбольный манеж по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, 55». Таким образом, несуществующее еще спортивное сооружение официально стало крытым.

Что касается параметров проекта, то заказчиком выступает ОАУ ОО «Центральный стадион им. В. И. Ленина». Общая площадь объекта составит 9 554,9 квадратных метра. Предполагаемая предельная стоимость объекта капитального строительства установлена в размере 509,747 миллиона рублей. Из них ровно 20 миллионов рублей областной бюджет заплатит за изготовление проектно-сметной документации.

Основную часть финансирования возьмет на себя федеральный бюджет. Из него область планирует получит 110,5 миллиона рублей в 2021 году, 200,5 миллиона – в 2022 году и 138,8 миллиона рублей – в 2023 году.

ИА «Орелград»