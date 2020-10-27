Клычков пообещал усилить работу заградпостов

Власти решили ужесточить контроль за въезжающими на Орловщину.

Работа заградительных постов на границах Орловской области будет усилена. Об этом в эфире в соцсети в Instagram рассказал губернатор Андрей Клычков.

По его словам, до сих пор посты работали «не в полном объеме», и теперь контроль над въезжающими в регион станет «жестче». В чем именно это будет выражаться, Клычков не уточнил. Решение об усилении работы постов примут в четверг, 29 октября на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем Клычков уточнил, что «закрытия региона» власти не планируют. Принимаемые меры направлены лишь на «сохранение работоспособности региона».

Как уже писал «Орелград», посты на границах области возобновили работу 12 октября из-за осложнением эпидемиологической обстановки. Кроме федеральных трасс, посты работают на железнодорожных вокзалах Орла и Мценска и на автовокзале Орла. Здесь дежурят силовики и медики. Приезжающим измеряют температуру и передавают данные в поликлиники по месту жительства.

В первую волну пандемии посты на въезде в Орловскую область работали с 2 апреля по 11 июня. За это время через посты прошли свыше 120 тыс. человек. Из них повышенную температуру нашли у 200 человек.

ИА «Орелград»