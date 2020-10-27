Лучшим добровольцем страны может стать орловчанка

27.10.2020 | 23:18 Новости, Общество

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Финалисткой всероссийского конкурса стала Мария Дьякова из Орла.

Подробности сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, студенткой которого и является Мария Дьякова. Как пояснили в вузе, она стала финалисткой конкурса «Доброволец России — 2020», который «является ключевым конкурсом добровольческих проектов». Отмечено, что его участники, то есть волонтеры со всех уголков страны, получают возможность не только выйти на уровень выше и найти единомышленников, но и тиражировать свой проект.

В ОГУ подчеркнули, что попасть в финал было непросто. На участие в конкурсе было подано более 53,2 тысячи заявок. В полуфинал пробились 1557 участников, а финалистами стали 210 человек, которые представляют все регионы страны. Мария Дьякова представила на конкурс свой проект под названием «Музыкальный киоск». Она поет для пожилых людей, которые живут в социальных учреждениях.

«Мария рассказала, что изначально проект готовился не к конкурсу, — поведали в ОГУ. — Он родился из желания порадовать и поднять настроение пожилым людям, живущим в домах престарелых. Когда девушка начала заниматься этим проектом, то удивилась, что в Орле и Орловской области таких учреждений достаточно много».

Проект родился около года назад. По признанию девушки, она не ожидала, что ей удастся пройти в финал. Конкуренция была очень высокой. Но проект орловской студентки не остался незамеченным и теперь претендует на статус лучшего в России. Одним из лучших он уже точно стал.

«Я была в шоке, когда узнала! – говорит Мария. — Все стали звонить, писать: «Маша, ты видела, ты в списках?». Я не столько рада за себя, сколько за то, что может появиться возможность получить средства, которые могут улучшить качество выступлений».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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