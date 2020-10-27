МФЦ сможет зарабатывать на фотографиях

Многофункциональный центр будет жить по новому уставу.

Бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», созданное в 2011 году, получило новый устав. Основополагающий документ учреждения был утвержден областным департаментом информационных технологий. Учредителем МФЦ и собственником его имущества по-прежнему является Орловская область.

Из устава следует, что учреждение является некоммерческой организацией и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. При этом оно является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и лицевые счета. Основным видом деятельности учреждения осталась организация централизованного представления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Впрочем, МФЦ наделили и множеством «иных целей».

Для их достижения учреждение имеет право вести приносящую доход деятельность. В частности, ему разрешено зарабатывать на курьерах, ламинировании, переплете, брошюровании, прошивке, сканировании, оказании копировально-множительных услуг и услуг факсимильной связи и использования электронной почты, распечатке и заполнении документов, деятельности в области рекламы и фотографии.

Также МФЦ разрешено коммерческое консультирование по вопросам, не связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг, изучение общественного мнения, разработка программного обеспечения, предоставление платных юридических услуг, деятельность агента при заключении агентских договоров за вознаграждение, обеспечение открытого доступа к необходимой информации для качественного предоставления услуг и другое.

В уставе говорится, что учреждение вправе сверх установленного государственного задания «выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях». Порядок определения платы за указанные услуги определяется учредителем.

«Учреждение осуществляет деятельность приносящую доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, — объясняется в уставе. — Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения».

ИА «Орелград»