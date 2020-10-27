Орловцев угостят бодрящими подарками

Акцию в четь своего дня рождения проводит Центр оказания услуг «Мой бизнес»

28 октября исполняется год со дня открытия в Орле Центра оказания услуг «Мой бизнес». Здесь в формате «единого окна» предприниматели Орловской области могут получить все виды государственной поддержки бизнеса: от составления бизнес-плана до получения льготного займа. Стоимость услуг частично компенсирует государство, консультации в центре бесплатные всегда. Получить их можно в офисе, по телефону горячей линии, через сайт или социальные сети. Аккаунт центра Мой Бизнес в соцсети можно назвать полноценным информационным ресурсом: здесь публикуются актуальные новости для орловского бизнеса и информация по всем мерам государственной поддержки.

На этой неделе в инстаграм-аккаунте Центра запускается акция «Мой бизнес бодрит». Условия её предельно просты: подписаться на страницу Центра оказания услуг «Мой бизнес», до 30 октября выложить фотографию на тему «Мой бизнес бодрит» и обязательно указать хештег #мой_бизнес_бодрит.

Всем, кто поддержит проект Центр «Мой бизнес» будет дарить бодрящие подарки. Их можно получить по адресу улица Салтыкова-Щедрина, 34 (1 этаж). Узнать больше информации об акции, а также проконсультироваться по всем видам господдержки бизнеса можно по телефону: +7 (4982) 44-30-20.

ИА «Орелград»