Орловская область отстала в расселении аварийного жилья

Регион вошел в число субъектов РФ, не достигших целевых показателей.

Федеральный Фонд ЖКХ провел селекторное совещание по вопросам расселения аварийного жилищного фонда. Как пояснили в департаменте внешних коммуникаций и связей с общественностью этой госкорпорации, серьезный разговор состоялся с представителями 21 субъекта РФ, где выявлено отставание при достижении целевого показателя 2020 года.

Одним из этих регионов стала Орловская область. Она была названа Фондом ЖКХ в числе аутсайдеров. Речь идет о программе переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Совещание провел первый заместитель гендиректора Фонда ЖКХ Олег Рурин. Он и перечислил регионы с наиболее низким уровнем достижения целевых показателей 2020 года.

К ним Рурин отнес Республику Крым (4 процента), Республику Тыва (10), Республику Мордовия (15), Еврейскую автономную область (23), Кировскую область (28), Орловскую область (31) и Республику Хакасия (35). Словом, даже в списке аутсайдеров Орловская область, не выполнившая и треть показателей, оказалась в числе аутсайдеров.

Отметим, что участие в селекторе приняли и представители надзорных органов, в частности Генеральной прокуратуры РФ. При этом Олег Рурин подчеркнул, что далеко не во всех регионах ситуация тревожная. По его словам, 45 субъектов РФ уже достигли целевых показателей текущего года. Всего же, начиная с 2019 года, переселены более 100 тысяч человек из аварийного жилищного фонда площадью 1,66 миллиона квадратных метров.

У отстающих регионов «существуют риски невыполнения программных мероприятий в установленные сроки». В связи с этим возникает вопрос об эффективности бюджетных трат. Комментируя этот вопрос, Олег Рурин подчеркнул, что он находится на контроле госкорпорации, причем в текущем году произошел переход на новую схему финансирования программных мероприятий в субъектах РФ. Получить деньги просто так, под «честное слово», уже не получится.

«По факту одобрения правлением госкорпорации заявки региону будет предоставлено 20 процентов от общей суммы, — пояснил Олег Рурин. — После того, как в адрес Фонда ЖКХ будет направлен реестр контрактов, региону будет выделено еще 30 процентов от заявленной суммы денежных средств. Оставшиеся 50 процентов будут перечислены региону по факту возникновения обязательств по платежам. Кроме того, в том случае, если финансовая поддержка не будет использована в течение 6 месяцев, то деньги будут временно отозваны».

ИА «Орелград»