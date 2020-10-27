Орловские чиновники оставили без лекарств ребенка-инвалида

Суд Советского района рассмотрел очередное «медицинское» дело.

Вступило в законную силу решение суда Советского района города Орла, вынесенное по иску прокуратуры. Надзорное ведомство выступило в интересах несовершеннолетнего жителя областной столицы, который имеет инвалидность. По закону ему положено бесплатное обеспечение лекарствами за счет средств федерального бюджета.

Один из важных препаратов ребенку необходимо принимать ежедневно. Однако, как было установлено в суде, в период с февраля 2020 года по июнь 2020 года он не был обеспечен лекарством по рецептам на бесплатное обслуживание. Пришлось покупать его за свой счет, на что ушло более 10 тысяч рублей. В прокуратуре сочли, что выступивший ответчиком в данном процессе областной департамент здравоохранения нарушил права ребенка-инвалида на охрану здоровья в части оказания медицинской помощи в виде льготного обеспечения лекарственными препаратами.

Мама ребенка поддержала исковые требования прокуратуры в полном объеме и просила их удовлетворить. Однако представитель департамента здравоохранения возражал против удовлетворения иска. Он пояснил, что «ребенок не был своевременно обеспечен лекарственными препаратами, поскольку необходимо было время для приобретения лекарств по дополнительной заявке, направленной лечебным учреждением».

Отметим, что представитель медорганизации, наоборот, поддержала исковые требования прокурора. Суд, изучив письменные материалы гражданского дела и выслушав присутствующих, пришел к выводу об удовлетворении иска. Он напомнил, что в силу положений части 1 статьи 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. И что существует несколько законов и постановлений правительства страны, гарантирующих бесплатное и своевременное предоставление лекарств.

Нерасторопность чиновников, не успевших подать заявку или провести закупку, не может служить основанием для отказа в предоставлении льготы. В данном случае было доказано, что ребенок бесплатные лекарства получил, но с опозданием в несколько месяцев. Суд обязал департамент здравоохранения обеспечить бесплатное предоставление ребенку-инвалиду лекарственного препарата в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены его применения лечащим врачом. Кроме того, с Орловской области взыскана в пользу матери ребенка сумма, которую она потратила на покупку «бесплатного» лекарства.

ИА «Орелград»