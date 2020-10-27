Орловские чиновники захотели сотрудничать с Лукашенко

27.10.2020 | 16:00 Новости, Общество

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В правительстве региона создали специальную рабочую группу.

В правительстве Орловской области создали рабочую группу по взаимодействию с Белоруссией. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Андрея Клычкова. Возглавил группу замгубернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов.

Сообщается, что группа будет работать «в целях развития сотрудничества Орловской области с Республикой Беларусь».

Напомним, после выборов президента Белоруссии в августе этого года страну охватили массовые протесты, сопровождающиеся избиением манифестантов. Они продолжаются почти три месяца. Протестующие не считают Александра Лукашенко легитимным президентом и требуют отмены результатов выборов. 26 октября в Белоруссии прошла запланированная забастовка, в которой приняли участие крупные госпредприятия и частные компании, а также студенты.

ИА «Орелград»

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