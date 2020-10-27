Орловские дайверы нашли пушки у берегов Валаама

Орловцы приняли участие в исследовательской экспедиции.

Подробности изыскательской операции раскрыл информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Сообщается, что на остров Валаам в экспедицию ездили члены клуба подводного плавания «Диво». Целью участников проекта было «изучить подводный мир, окружающий Валаамский монастырь и снять документальный фильм о сокровищах Ладоги».

Дайверы совершили несколько погружений в Монастырской бухте, центральной гавани Валаама. Они совершили несколько любопытных находок. Так, дайверы нашли судно «Валаамский монастырь», затонувшее в Ладожском озере в 1940 году. Также исследователи обнаружили пушки времен Советско-Финской войны и две стеклянные бутылки, пролежавшие в трюме корабля 80 лет.

«Орловских дайверов в их экспедиции сопровождала икона священномученика Кукши Печерского, — отметили в митрополии. — Теперь святыня хранится в Спасо-Преображенском монастыре Валаама».

Сообщается, что летом 2021 года орловские подводные исследователи вернутся на Валаам. Они получили монастырское благословение на поиск колоколов, которые были утрачены при вывозе церковного имущества с острова в так называемые богоборческие годы.

ИА «Орелград»