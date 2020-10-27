Орловские полицейские попались на краже зерна

Высокопоставленные сотрудники УМВД организовали кражу нескольких тонн зерновых.

Орловские силовики отчитались о завершении расследования уголовного дела двух высокопоставленных полицейских. Замначальника райотдела и глава отделения УГИБДД в Новодеревеньковском районе организовали кражу нескольких тонн зерновых. Раскрыть преступление помогли сотрудники УФСБ и УМВД.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, замначальника полиции Джемит Мирзоев и начальник отделения ГИБДД Павел Данилов летом прошлого года «незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, и 24 тоннами семян рапса, принадлежащего ООО «Орел-Агро-Продукт». Чтобы перевезти добычу, полицейские «задействовали местного жителя», который работал водителем. По версии следствия, сообщники продали зерновые и поделили деньги. В общей сложности ущерб от кражи оценили в 900 тысяч рублей.

Дело в скором времени передадут в суд. В зависимости от роли каждого членов преступной группы обвиняют по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и краже.

ИА «Орелград»