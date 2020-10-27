Под Орлом иномарка врезалась в автобус

В ДТП пострадала пассажирка ПАЗа.

В понедельник, 26 октября на Северном подъезде к Орлу произошло ДТП. «Фольксваген» врезался в пассажирский автобус.

Авария случилась около 18.30 на 3 километре автодороги, уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД. 33-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Тигуан» не уступил дорогу ПАЗу с пассажирами. В результате произошло ДТП.

Сообщается, что в аварии пострадала 59-летняя пассажирка автобуса. Женщина получила травмы, но от госпитализации отказалась .

ИА «Орелград»